大立光2022年下半年稅後盈餘為116.75億元，每股盈餘為91.11元，董事會決議每股配發46元，配息率約50.49%；董事會亦決議3月16日為除息交易日，最後過戶日為3月19日，停止過戶期間為3月20日到3月24日，除息基準日為3月24日，現金股息發放日為4月14日。

大立光2022年合併營收為476.75億元，年增2%，營業毛利為260.8億元，年減7%，合併毛利率為54.7%，年減5.24個百分點，營業淨利為203.69億元，年減12%，營業淨利率為42.72%，稅前盈餘為278.16億元，年增21%，稅後盈餘為226.19億元，年增21%，每股盈餘為169.47元。

大立光2022年上半年配息39.5元，加計下半年配息46元，全年配息85.5元，配息率亦約50.45%。

傳統淡季來臨，且逢農曆年長假，大立光1月合併營收為32.62億元，月減18.74%，年減13.13%，為2022年5月以來低點。

全球經濟動能變差，衝擊智慧型手機需求，林恩平表示，由於手機需求惡化，庫存去化沒有變好，大部分存貨還是蠻嚴重的，在整體需求惡化下，2月會比1月差。