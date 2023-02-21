中國旅遊研究院20日發布《中國旅遊經濟藍皮書（No.15）》，預計今年大陸國內旅遊人數約45.5億人次，年增73％；全年入出境遊客人數有望超過9000萬人次，較去年增加一倍。

新京報報導，中國旅遊研究院統計調查所助理研究員吳羽涵表示，隨著政策優化，民眾的出遊謹慎心態將逐漸消解，因此有理由對全年旅遊經濟保持樂觀的預期。

該藍皮書指出，2023年春節假日旅遊市場的突出表現，奠定了全年旅遊經濟高開穩增的市場基礎。考慮到假日旅遊需求，加上商務性旅行的剛性成長，預計第二季旅遊市場將進入預期轉強和供給優化。暑期有望迎來全面復甦，避暑旅遊很可能接近、甚至達到疫情前同期水準。

藍皮書還提到，2023年入出境市場加速復甦。入境方面，在相關政策的刺激下，潛在赴陸遊客需求明顯回升，隨著一帶一路沿線國家相關商業活動的恢復，商務旅行將是近期和未來一段時間入境旅遊恢復的主力。

出境方面，目前試點恢復了中國公民赴20個國家的出境團隊遊業務，部分東南亞國家接待了首批中國遊客，出境旅遊熱度持續走高。

基於以上發展趨勢，藍皮書預計2023年大陸國內旅遊人數約45.5億人次，年增73％，約恢復到2019年的76％；實現國內旅遊收入約4兆元人民幣，年增約89％，恢復至2019年的71％；全年入出境遊客人數有望超過9000萬人次，較去年增加一倍，恢復至疫情前的31.5％。