在俄軍全面入侵烏克蘭一週年前夕，美國關切北京可能考慮提供俄羅斯武器之際，兩國「沒有禁區」的夥伴關係備受檢視。

俄國國營電視台報導，王毅今晚在莫斯科會見俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）親信帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）時表示，他期待討論安全事宜。俄羅斯國家安全會議（Security Council）是一個掌握重權的組織。

王毅告訴帕特魯舍夫：「中俄關係成熟：堅若磐石，可以在國際變局中經得起任何考驗。」

王毅說，俄中兩國應該制訂新的共同措施，以確保雙方的安全，但未進一步說明。

根據俄羅斯新聞社（RIA）報導，帕特魯舍夫告訴王毅：「在西方目前正集體積極圍堵俄羅斯和中國的背景下，進一步深化俄中合作和在國際舞台的互動，尤其重要。」

「我希望在台灣、新疆、西藏和香港問題上重申我們對北京的持續支持。」

美國認為俄中是對其安全威脅最大的兩個國家，中國是其長期最大的「戰略競爭者」，俄羅斯則是「急迫威脅」（acute threat）。

王毅預定明天會見俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則已表示，他不排除王毅會晤蒲亭的可能性，因為有「很多事可談」。