蕭茲（Olaf Scholz）在接受德國第二電視台（ZDF）採訪時說：「我們不應該對中國存有幻想，因為直到目前為止，中國都沒有表達對俄羅斯的立場。」

在蕭茲發表聲明之際，中國準備本週對烏克蘭衝突提出一項和平計畫，此時正值俄羅斯去年2月24日入侵烏國屆滿1年的時間點。

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅22日在莫斯科，會見了俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。

在王毅到訪之後，俄羅斯表示，中國已經就以「政治解決」衝突的方式發表了看法。

中國試圖將自己定位是俄烏衝突的中立方，同時與戰略盟友俄羅斯保持密切關係。

美國和北大西洋公約組織（NATO）擔憂中國可能計劃向俄羅斯提供武器，支持俄國在戰事上取得進展。

蕭茲表示，他上次於去年11月造訪北京時，已經明確告訴中國領導人，這樣交付武器的行為「讓人無法接受」。

蕭茲說：「重要的是，我們得密切關注局勢的發展。」

在俄羅斯侵略烏克蘭滿1週年前夕，蕭茲表示，「只要有需要或必要」，德國會就「不會放棄」對烏國的支持。

蕭茲還說：「在此同時，我們得竭盡所能，避免局勢升級。」