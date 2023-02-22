星宇航空挾著創辦人張國煒的高人氣與1月不俗的營收表現，股價在短短7個交易日一度狂飆165%，衝上50.5元的歷史新高價，該公司董事會昨（21）日決議將辦理現金增資。星宇航空股價大漲後立即增資引發網友討論，不少網友聯想到航運股陽明，先前也趁股價在相對高檔辦理現金增資，有網友則表示「K董被帶壞了」。

星宇突宣布要理現金增資，普通股以不超過3億股為上限，面額10元計算，將於定價後另行公告發行價格，預計募資不超過50億元。此外，星宇也因為過熱的交易面臨處置，22日起5個交易日，委託買賣單筆10張，或單日30張，要先付全部價金、圈存，衝擊早盤股價跳水重挫逾20%，最低約來到32元。

多數網友聯想到先前陽明增資案，「難怪主力拚命拉，答案揭曉」、「跟陽明前年有87%像」、「股價歷史高的時候增資，懂喔」、「高檔增資買樓，水手最懂」、「趁熱度高點現增，也算高手」、「韭菜割起來囉，高檔出貨換現金再現金增股」、「航運高檔懂玩，K董被帶壞了」。

多數網友提到的陽明現增案，陽明在2021年7月15日時辦理現金增資，當時台驊放棄認購主辦承銷商改為元大證券，新股訂價每股182元，共計發行1.6億股，其中，1600萬股開放由員工認購，1.44億股以詢價圈購方式辦理，預計可籌措291.2億元。不過陽明自從宣布現金增資後股價開始一路下挫，跌破現增價後出現圈購人棄購潮。