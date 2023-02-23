行政院長陳建仁23日通過主計總處提報的3800億「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，送請立法院審議。國發會主委龔明鑫說，據主計總處預估，最好情況下能使經濟成長率額外增加0.45％；在普發現金6000元部分，他坦言，相比五倍券，因人民可能會將現金存起來或有其他運用，效果會打折扣，仍期許能對經濟成長率貢獻0.3百分點，還是要呼籲大家多多促進國內消費，效應會更好。

國發會主委龔明鑫說，預算編列完畢後，符合總統在去年底召開國安高層會議所指示交付政院籌備的任務，也就是把3800億落實經濟成果全民共享，此外也要達成減輕負擔、穩定民生物價、調整產業體質與維持經濟動能4大目標。

龔明鑫指出，特別條例跟特別預算，在維持經濟成長動能上真的是及時雨，主計總處昨天重新公布今年的經濟成長率預估，基本上就是下修到2.12％，挑戰性非常高。

龔明鑫提到，去年提出總預算時，已把總預算支出較往年提高將近20％，第4季發現景氣下滑比想像中嚴重，這也是為什麼總統要召開國安高層會議，就如我們所料，看起來最近的經濟數據要有更積極的作為，才有辦法因應挑戰。

龔明鑫指出，特別預算時裡面有幾項對經濟成長有直接貢獻，包括全民共享經濟成果的普發現金6000元，希望大家領到錢後多多在國內消費，對經濟成長幫助很大；但他也坦言，發放後，人民可能會存起來或有其他運用，效果上會打折扣，期許此效果能對經濟成長貢獻0.3百分點，還是要呼籲大家多多促進國內消費，效應會更好。

除此之外，對於產業的協助包括智慧化、低碳化的設備投入，也會有幫助，對於農業基礎設施的投入也會有所幫助；對於觀光業的促進、藝文活動的促進，對國內的內需都有很大的幫助。一定會把這東西如實落實，因應今年經濟成長的挑戰。

龔明鑫說，主計總處預估，最好情況下，可以讓經濟成長率額外增加0.45％，期許各部會合後能超過主計總處預估，讓經濟活動可以更健全。