《環球時報》前任總編輯胡錫進日前在微博表示，一旦台海戰爭開打，解放軍要盡全力縮短戰爭時間，短一個小時內，共軍會非常猛烈，對此，國防部長邱國正表示，我們也會奉陪到底，他們想一次拿下台灣，預想的太寬大，軍人平常就在戰備整備，敵方有多大能耐，我們都有預估過。

環球時報前總編輯胡錫進在其微博稱，如果和平統一的希望完全喪失，大陸被迫發動解放台灣戰爭，一定要堅決做到出手快、猛、狠，對此，邱國正回應表示，軍人平常就在戰備整備，敵方有多大能耐都有預估過，而烏俄戰爭帶給大家很大的啟示。

他說，他們一定會求快，再快台灣空間就這麼大，一定要通過海峽天線，這關他們一定要克服，不可能一、兩周內這麼快速，以前講過，我們就奉陪到底，不會挑起戰爭。

此外，日本智庫「笹川和平財團」1月實施「台海危機兵棋推演」，兵推想定的台灣有事場景為2026年解放軍武力犯台，邱國正表示，他沒有這種想法，已經講了很清楚，隨時國軍都要做準備，不分2026、2023、2025，不討論這個東西。

前立委郭正亮透露，近期在夏威夷舉辦的太平洋論壇（Pacific Forum）系列講座，題目為「台灣淪陷後的世界」，指稱台灣雖然與美國關係良好，但不代表美國沒有最壞狀況想定的對台戰略；對此，邱國正坦言，每個狀況設定他所考量的，敵可能的行動可能很多，但我們不要這麼緊張。