拜登政府正式啟動規模約520億美元的《晶片法案》，包括390億美元用於晶片生產設施新建和擴建，但卻設下多項條件引發爭議，包括未來10年不可在大陸擴產，更必須與聯邦政府分享超額利潤。陸媒則撰文分析，美國設定的限制比預期更嚴格，其中對南韓影響最大，因為它迫使南韓企業做出選擇。

根據韓媒BusinessKorea報導，《晶片法案》規定獲得超過1.5億美元補助款的企業，須把超過原定預估門檻的利潤跟政府分享，這會讓想要向美國商務部申請補貼的企業備感壓力，另一個存在潛在風險的條款則是，美國國家安全機構有權接觸美國生產的尖端半導體，而這將帶來技術保護和安全方面的危險。

集微網報導，從韓媒的評論來看，此次的《晶片法案》被稱作「很大的負擔」，因為它迫使韓國企業做出選擇，其中依賴中國市場的三星、SK海力士備受衝擊，因這兩家公司在中國生產的半導體產品數量，接近其總產量的40%至50%，銷售額也占兩家公司總銷售額的比例達到30%，如果他們獲得美國的補貼，將無法在10年內擴大其在中國半導體工廠的設施。

報導指出，南韓晶片製造商在考慮是否申請美國的補貼計劃時感到很困惑，因補貼計劃極有可能束縛他們的公司發展，報導稱，《晶片法案》是一項將美國國家利益放在首位的決定，因此韓國晶片製造商別無選擇，只能重新審視其盈利和虧損的可能性。

報導提到，南韓政府應該意識到中美半導體霸權戰爭才是問題的本質，應繼續與美國政府磋商，否則《晶片法案》條款細節未來對南韓企業影響最大。

韓國每日經濟新聞則報導，三星正在美國德州泰勒市蓋晶片廠，有望從美國聯邦政府獲得上看3.4兆韓元的補助，但未來可能難以投資中國工廠。