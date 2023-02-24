鈺齊去年上半年每股配息1.2元，加上去年下半年每股配息6元，合計2022年度每股配息7.2元，盈餘分派總金額，再創歷年新高，全年配息率約四成，若排除業外匯兌因素，則全年度配發率約達45％，若以23日收盤價格132元計算，現金殖利率可約5.45％。

鈺齊為更即時讓全體股東投資大眾共享經營成果，並實質彰顯財務結構健全性，及對集團金流運籌管控力，更是對公司治理層面更上一階的自我要求，故從2020年度已正式啟動半年度配息，且為配合集團中長期營運發展策略的全方位考量，股利政策宜以「全年度」為完整評估基準原則。

鈺齊2022年上半年度盈餘分派，董事會去年12月28日決議，每股配發股息1.2元，今年3月15日訂為除息交易日，3月21日為除息基準日，4月15日為股利發放日。

鈺齊2022年下半年度盈餘分配案，23日由董事會決議，每股將配息6元，除息日期將另行公告。

鈺齊2022年下半年合併營收達134.54億元，稅後純益18.98億元，EPS 10.04元，去年下半年每股配息6元，2022年下半年配息率約59.76％。