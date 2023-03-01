電子產業自去年第2季起面臨通膨升息、庫存調整影響，泰鼎-KY營運也受到衝擊，2022年第4季合併營收約為新台幣35.91億元，年減19.1%，營業毛利約為5.4億元，年減45.8%，營業淨利約為0.89億元，年減84%，歸屬於母公司業主之單季稅後盈餘約0.42億元，年減92.4%，單季每股盈餘0.22元。

泰鼎-KY 2022年合併營收約新台幣149.06億元，年增0.7%，營業毛利約為28.29億元，年減9.3%，營業淨利約為10.11億元，年減31.5%，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為8.74億元，年減36.5%，每股盈餘4.6元。

由於終端客戶需求依舊疲弱，泰鼎-KY 1月合併營收為11.39億元，年減28.28%，泰鼎-KY亦保守看待上半年營運，預期上半年營運恐比去年同期差。

不過，儘管上半年營運展望保守，電子產業供應鏈往東南亞移轉，泰鼎-KY因佈局泰國廠區多年成為受惠者，目前多項車用/網路通訊等新產品正積極送樣認證中，預期下半年起陸續發酵，為營運增添新動能，泰鼎-KY表示，下半年營運將優於上半年。