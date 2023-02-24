大摩周二調降布蘭特油價預測，今年下半年從先前預估的100～110美元下修至90～100美元，原因是2023年俄國原油與石油產品銷售從先前預測的每日減少100萬桶上修至減少40萬桶。明年布蘭特油價預測從110美元下調至95美元。

同樣的，高盛銀行日前也下修布蘭特油價均價預測，今年從先前預期的每桶98美元調降至92美元，明年從105美元降至100美元。高盛亦上修全球今明年石油供應預測，其中以俄羅斯、哈薩克與美國供應量上修最為明顯。