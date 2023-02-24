此檔永續債發行的主辦行為渣打國際商業銀行、即渣打銀行台灣團隊，上海商業儲蓄銀行及國泰世華商業銀行協辦。 渣打台灣團隊表示，著眼於永續債券市場蓬勃發展，渣打銀行結合豐沛的國際資源與跨國網絡，完成渣打銀行兔年首檔國際板永續債券，以便於英商渣打銀行持續投資遍布全球的各項永續金融專案。

英商渣打銀行曾於2022年首度在台發行國際板永續債券，此次是兔年首檔的國際板永續債券發行，募集資金將用於持續投資遍布全球的各項永續金融專案，將依據渣打集團可持續發展債券架構，持續用於包含綠色建築、 再生能源、醫療基礎設施、和低度開發國家的微型金融等永續發展項目。

渣打銀行自2015年起即在台灣的國際債券市場締造多項紀錄，其中包含引入第1檔國家主權債、 第1檔美金浮動利率債、第1檔最長天期40年期美元債券、以及第1檔伊斯蘭債券。渣打銀行表示，債券發行之外，亦致力尋求創新的金融投資方式，以期資金流動通暢，保有靈活調度的空間，以因應對新興市場在拓展ESG相關業務時所面臨的挑戰。