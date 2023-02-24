針對耐斯集團不實指控，國票金控重申，外界有關本公司部份董事召開會前會之報導，係屬臆測，並非事實。國票金針對重要議案如需要向董事進行溝通，辦理說明會、座談會等，均會向所有董事通知召集，應為董事會決議事項者，亦依法定程序召集董事會進行討論，各相關單位或經營層，均從未通知或召開過所謂的「董事會前會」，如有部份個別董事私下交換意見，公司方面並無從規範，其交換意見，亦不具法律效力，純屬意見交流。公司重要人事案均須提報本公司董事會，由全體董事共同決議始生效力。

另外，國票金董事長、副董事長及總經理均無參與報導所稱之訊息「群組」，如有部份個別董事私下訊息通聯，均屬個人隱私自由及個人資料保護範圍，至於董事間之電話互動亦屬其個人意見自由表達範圍，本公司無由規範。

國票金總經理蘇松輝說明，對於子公司高階主管之績效評核，係按其負責事業經營成果，訂有相關績效評核指標，由企劃處等相關單位依據內部規定，進年度進行考核，考核結果除提供受評單位申覆外，並提報經營發展委員會通過後，再提報董事會，程序嚴謹，同時參酌稽核報告及董事會意見，辦理高階主管之調遷及任免。國票金控去年度獲利大幅衰減，其中創投子公司於111年呈現重大虧損，影響財務健全，針對曝險管理及財務紀律等問題，金控內部稽核多次提出缺失意見，參酌本公司近期董事會，部分獨立董事及法人董事均提出嚴肅檢討建議，要求金控母公司應儘速督促改善，並採取積極措施，落實問責文化。

蘇松輝亦表示，金控對於子公司經營負有管理責任，多次督促，尚未獲明顯改善，依據本公司「關係企業年度經營績效評核辦法」第15條，對於所派任之子公司董事之委任，得依公司法及金控法隨時改派。本公司依內部評核程序，提請董事會決議通過改派法人代表，此項人事調任係屬近期各家金控同業之業界常態。本公司為調整營運方針，業務發展需要改派董事代表人，以利調整營運結構及財務體質。

國票金為公開發行之上市公司，擁有23萬名股東，旗下創投子公司為金控公司100％持有，並非特定股東所持有，對於特定董事對本案持不同意見，本公司均予以尊重。經營團隊恪遵法令辦理各項業務，本公司職員及資深主管均為公司重要資產，晉升考評，亦遵循內部規定，依照年資、考績及資歷辦理，符合常規，如從業人員，因公務涉及司法事件，本公司除全力配合調查外，亦遵循國家刑事訴訟法第154條「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪」及世界人權宣言第十一條：「直到被證明有罪之前，我們都是清白的。」，依法保障其應有人權及勞動權益。