明基材去年第四季合併營收約36.18億元，相比前一季少減1％、年減11％，毛利率較前一季略減至19％，營業利益約1.01億元，相比前一季減少30％、年減51％，稅後純益約2.07億元，相比前一季減少61％、年減21％，每股純益約0.65元。

全年來看，明基材2022年合併營收約155.4億元，相比前一年減少6％，毛利率守穩在20％，主要是藉由公司轉型、透過醫療成長支撐毛利率，營業利益約6.97億元，相比前一年減少29％，在業外收益的拉抬之下，稅後純益約12.85億元、相比前一年成長33％，每股純益約4.04元。明基材每股擬配發2元現金股利。

對於顯示器的市況，總經理劉家瑞表示，面板第一季需求還是不好，偏光片還是必須配合降價，目前稼動率約70％，第一季主要目標是爭取訂單。

電池產業來看，陳建志表示，電動車市場受到歐美高利率的影響，成長力道沒有那麼大。

今年疫情結束之後，對醫療產業有正向效果，醫院重新運作，大陸需求恢復，消費性醫療產品主要市場如東南亞、大陸等地消費需求也回溫。