以美國為首的西方聯盟在俄烏戰爭周年之際大打團結牌，全球「南北分歧」（North-South Divide）卻在過去一年愈趨顯著。美國國務卿布林肯日前表示，未加入西方譴責莫斯科行列的印度和南非等國，正逐漸與俄國分道揚鑣，只是這樣的進程不會「一下就發生」。然而證據顯示，美國對世界秩序的影響力有其局限性，眼見中俄日漸交好，新德里更不敢拿印俄關係做賭注。

俄烏戰爭爆發之初，華府頻繁施壓印度減少採購俄國石油，新德里迄今頂住壓力、堅持「站在和平的一方」。作為全球最大民主國家，印度沒有加入西方制裁俄國行列，亦未運送大量武器到烏克蘭。相反地，印度持續用低價購買俄國石油，印俄貿易在去年增長400％，西方試圖在國際上孤立俄國已然失敗。

印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）接受亞洲國際新聞（ANI）訪問表示，國際政治因俄烏問題出現動盪，但印俄關係一直相當穩定。他說：「印度和全球主要大國關係良好，中國是一個例外，因為它違反了協議。」

俄國自蘇聯時期以來一直是印度最大軍火來源，過去5年提供印度價值約130億美元武器和裝備。美國全國公共電台（NPR）報導，西方群起孤立俄國後，俄國總統普丁將目光投向北京。新德里智庫「觀察研究基金會」學者賈戈帕蘭（Rajeswari Pillai Rajagopalan）告訴NPR：「過去幾年我們已經看到中俄往來密切。所以印度目前的做法是，我們不希望俄國完全倒向中國。因為對印度而言，中國儼然是最嚴峻的國安威脅。」

布林肯接受《大西洋月刊》訪問時稱：「過去幾年如我們所見，印度已踏上遠離依賴俄國之路，轉而與我們和其他國家建立夥伴關係。」NPR指出，即使華府不樂見印俄維持友好，但總統拜登政府官員理解箇中緣由，甚至認為新德里與莫斯科維持適當關係可「避免將普丁推向中國國家主席習近平的懷抱」。