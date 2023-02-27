香港《經濟日報》引述中指研究院報告指出，2月份大陸16個主要城市的樓市成交量按月升逾30％，按年跌幅收窄，其中以二三線城市的升幅最大，一線城市則表現較差。

中指研究院發表的報告指，當月一線城市樓市成交量按月升5.0％，廣州、深圳升幅明顯，上海按月按年均為下跌；二三線城市整體按月升幅超40％，以濟南升幅明顯，按月上升108.16％，僅溫州、福州兩地下趺。

同時，該院監測的7個代表城市的樓盤庫存總量略有減少，深圳減幅較大，比上月少了4.89％。

從房企融資和拿地來看，報告指，房企融資類型以中期票據為主，房企買地集中在杭州、蘇州、溫州、金華等長三角城市。

中介公司我愛我家則指，扣除春節因素，最近一至兩個月看房數據相比去年12月增長較多，在政策支持、M2貨幣投放、利率下行、經濟回暖等多種因素影響下，初步估計今年二手樓成交量比去年會有15％至20％的提升。