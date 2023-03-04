元大金控指出，元大金控長期深耕台灣，金融業務涵蓋證券、銀行、人壽、投信、期貨、投顧、創投及資產管理，今年釋出6大領域、800個職缺，包含業務人員、數位創新、資安及資訊人員、營運管理人員等，更預計招募30至50位MA（儲備幹部），培植優秀年輕人。 為布建人才來源多元管道，深耕新世代投入金融業的意願，元大金控與子公司積極參與校園徵才活動，今年聯合徵才主軸以魔術方塊的概念設計，象徵元大金控憑藉強大的資源整合能力和多元化的業務經營策略，讓每一位員工各盡其才、發揮所長。

活動現場除了有MA學長姐分享職涯發展與心路歷程，傳授應徵密技、求職心法及工作心得，還有元大金控高階主管與學子互動，分享金融業的觀點和經驗、解答同學對金融業的好奇、鼓勵同學勇於挑戰突破自我。元大攤位舉辦趣味投籃活動，鼓勵求職者鎖定目標大膽嘗試，「投遞」履歷到心儀的職務。

元大金控業務均衡發展，企業版圖完整、培訓發展制度周全，透過旗下事業線互補、整合，落實全面成長驅動的經營策略，建構多元事業獲利能力，今年鎖定經營管理、業務菁英、投資交易、數位金融、資訊開發、風險管理等6大領域，釋出800個職缺，包括金融交易員、理財業務菁英、數金策略規劃人才、國際經紀人、主動式基金操盤人才、資訊系統開發、風險財務工程與風險管理人員等。

元大金控MA招募，今年預計招收策略發展、投資交易、投行法金、數位金融四類組、約30至50位MA，透過全方位、系統化的培訓體系，MA有更多機會參與公司大型專案及重要任務，快速充實各方面專業能力、提升視野，擁有寬廣的發展空間及晉升機會，歡迎各界優秀人才在元大金控找到自己的舞台，大放異彩。