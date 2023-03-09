觀察金融業隔拆利率，2020年全球疫情大爆發，因應可能衝擊經濟成長，我國央行跟進美國降息1碼，金融業隔拆利率隨即下滑至0.08％，後續多在此水準上下浮動，約兩年多均穩定在0.08％至0.09％之間。

但去年美國啟動升息循環後，央行也跟進升息，且季季升息、一舉升息2.5碼，銀行間資金調度的隔拆利率也逐步反應，隨升息碼數疊加，隔拆利率逐季上升，去年底央行再度升息半碼後，隔拆利率已在去年12月飆破0.5％，今年1、2月分別來到0.56％、0.556％，等於是回到2008年金融海嘯以來水準。

央行官員表示，金融海嘯爆發後，全球開啟一波大降息潮，且隨後維持相當長一段時間QE（量化寬鬆），至去年起才又啟動升息循環，整體利率環境也就隨之改變。官員強調，隔拆利率反應長期利率環境，但當月若有大筆款項拆借，也會影響利率浮動。

觀察這波升息循環之前，由於國內資金長期過剩浮濫，金融業隔拆利率也一路下滑，從2015年時接近0.4％，平均每1至2年下滑0.1個百分點，至這波升息前已低於0.1％。銀行資金調度主管指出，去年央行升息4次後，隔拆利率一路走高，今年1月19日農曆春節前資金需求倍增，一度衝上0.621％，後續多在0.555％上下波動。

銀行主管認為，預估美國聯準會（Fed）今年上半年升息腳步可能擴大，且維持高利率一段時間，後續要持續觀察通膨數據及其他經濟表現，最快明年才會降息，即使本月我國央行不跟進升息，在正式降息前，我國隔拆利率將在0.5％上下維持一段時間。