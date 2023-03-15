德國西門子承諾2030年率先碳中和，正以開放式數位商務平台Siemens Xcelerator，並與半導體大廠NVIDIA合作，打造工業元宇宙，加速推動數位轉型及淨零轉型。15日攜手台德夥伴，舉辦2023台灣永續峰會，聚焦加速數位轉型及淨零轉型，作為驅動永續台灣的雙引擎。

台灣西門子總裁暨執行長艾偉致詞表示，西門子很榮幸可以主辦台灣永續峰會，並成為領導品牌，這次台灣永續聚焦在加速數位轉型及淨零轉型，競爭力及永續發展，有效加速數位轉型及淨零轉型，才能打造永續的未來。西門子是全球前十大企業，希望能在產業、數位及交通等方面，協助台灣數位轉型及淨零轉型。

經濟部政務次長曾文生指出，不管是企業或國家，必須在淨零方面做出有效方案，疫情期間，歐洲各國都同意2050年做到淨零減排。將數位轉型與淨零轉型要透過細緻管理來達成，台灣快速發展，過去社會強調能源的供應面問題，未來社會是配合再生能源時間有效利用，電動車電池與家戶能源供應做有效整合，這議題很龐大，需要想像力，也需要科技技術做整合。2023年會議現場聽到許多新的Solution，面臨嚴峻的挑戰同時也是機會。台灣是ICT大國，數位轉型對台灣是個挑戰也是個龐大的機會，台灣從來都不是化石能源，98％能源仰賴進口，目前已改變，可利用光、風或海洋等自然資源提供電力，未來進口會減少，台灣創造能源會增加，是投資，也可在台灣生產，可變成台灣未來發展的重要支撐。

曾文生指出，數位轉型是以技術轉型為基石，藉科技導入而使企業邁向數位化，逐步改變企業制度、文化與思維，帶動企業提出各種新模式，新產品與新服務，是數位時代的商機。經濟部十年前就推動數位化，透過掃描方式變成數位檔案、數位典藏。

曾文生指出，淨零轉型是能源、產業及生活三方面進行轉型，能源轉型打造零碳能源系統，最大化再生能源、零碳化火力發電、電力系統與儲能、零碳燃料供給系統，選擇複循環機組，將能量做最有效運用，接下來，尋找氫或氨都有機會成為零碳燃料，西門子正與台電合作，要在火力及天然氣改為混氫或其他燃料。要進到電網前，產業轉型會有很大改變。經濟部工業局帶領供應鏈做減碳，以循環經濟樣態做改變，減少碳足跡，企業正在發展新的儲能及節能的Solution。電力系統淨零關鍵是打造一個善用綠能的智慧化電網，今年再生能源佔發電量超過10％。未來台灣發電設備愈來愈多，電網會愈來愈多，尤其都會區及科學園區，各地方政府都在做都更，從原本5樓變成15樓，用電量倍數成長，建立有效調度的智慧調度，未來是從單向改成雙向，提升光或風電併網量能及提升綠能併網穩定度。產業轉型是要發展低碳經濟模式，從製程改善、循環經濟；生活轉型是建立綠色生活型態，生活節能行為改變及綠色消費。

艾偉指出，數位轉型及淨零轉型是進行式，現在速度不夠也不夠有效，所以要加速數位轉型及淨零轉型，西門子是家德國公司，透過開放式數位商務平台Siemes Xcelerator，協助客戶加速數位轉型及淨零轉型。

西門子強調，西門子是名列世界十大軟體公司，身為去碳化的先驅，承諾在2030年率先達成碳中和！以去年為例，分別協助台灣半導體產業、全球製鞋龍頭自動化及設備製造商歐利速精密工業、長榮海運、亞東工業氣體台南及新竹氫電解廠、中強光電新竹及苗栗廠等，在數位及淨零轉型上達成相當的績效，接下來更將透過開放式數位商務平台Siemens Xcelerator，進一步與台灣公私領域的夥伴協力，讓「數位轉型」及「淨零轉型」成為驅動台灣永續成長之雙引擎。

為加速台灣數位轉型暨淨零轉型，主辦單位共同發表六項共同宣言：

一、數位轉型及淨零轉型必須加速以確保國家、經濟與產業的永續發展。

二、結合虛擬與實體世界不僅將加速數位轉型也將驅動淨零轉型。

三、科技是在數位轉型與淨零轉型中斬獲先機與因應挑戰的最佳利器。

四、夥伴關係與生態系是巧妙因應數位轉型及淨零轉型複雜任務的關鍵。

五、資安是國家和企業透過數位轉型確保永續發展不可或缺的必然要件。

六、面對時間壓力、聚焦在大宗的碳排領域以及時因應淨零轉型的挑戰。