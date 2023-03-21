2023年第22屆馬來西亞MTE國際發明展18日落幕，今年共有21個國家參與，台灣最後拿下7金17銀18銅，總成績排名國際第一。其中國立台中科大與虎尾科大，兩校師生攜手設計「智慧永續農業系統」，讓住在都會的老人，在家就能養雞、種菜，這作品獲得金牌。

中華創新發明學會執行長吳智堯表示，今年馬來西亞MTE國際發明展是疫情後首度回歸，採海外線上、國內實體的方式舉行，共吸引法國、波蘭、印尼、沙烏地阿拉伯、菲律賓等來自21國509件作品共同參展，台灣總參展件數52件，最後拿到7金、17銀、18銅，總成績排名國際第一。

台中科大智慧生產工程系張源修教授，帶領大二生陳杰希、大一生張綰妤，與虎尾科技大學呂曉鈴教授、大三生葉婕渝，兩校師生攜手設計「智慧永續農業系統」，讓住在城市的長輩在頂樓就可以養雞、鴨、鵝，魚、蝦，再利用淨化水質給水，雞禽的糞便還可作為肥料種花卉、蔬菜，養活一家8口不是問題。

張源修表示，系統放置在都會區屋頂，與IOT設備結合，方便老年人遠端控制生物生長，還能預警收割。農耕和家禽飼養兩平台間設有引流版與水質淨化槽，不僅可重複使用水資源，還能利用排泄物作為肥料，讓不適應城市生活的老年人，也能享受農作並兼顧家庭食安，獲得一面金牌。

輔英科大健康事業管理系教授林政翰，和立志中學教師李秉宸研發「剖腹產衛教APP」也獲金牌。身為4個孩子的爸爸，林政翰說，自己陪伴老婆懷孕生產過程中，發現護理人員進行衛教過程較為繁瑣，對產婦及家屬也不一定能吸收內容。

林政翰因此希望利用手機APP取代現有的紙本衛教方式，且APP具有時間軸及個人化的特色，可提供精準衛教內容。作品已上架開放使用，未來規畫和婦產科醫療院所進行產學合作。