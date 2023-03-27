一名馬來西亞婦女透露，為了讓女兒能精通外語，從小都只跟她說英文，沒想到孩子第一天到學校上課後卻哭著回家，只因她不會說馬來文，無法與其他同學交談，甚至遭到排擠，可憐處境讓母親相當自責。

綜合外媒報導，一名馬來西亞女子近日在抖音（TikTok）帳號hwnamasaya上傳一段女兒落淚的影片，內容提到孩子第一天上學，原本滿心歡喜地前往學校上課，不料回家後卻眉頭深鎖，一問之下才知道，因為女兒只會英文，導致無法跟其他同學溝通，因而受到排擠。

原PO表示，為了讓女兒精通外語，從小刻意營造英語環境，以至於忽略了馬來文，直到女兒在學校被排擠而傷心得哭了出來，才讓她意識到事情的嚴重性，認為這件事是自己一手造成的，「我從沒想過會變成這樣…寶貝對不起」。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「即使英文能力再強，也不能忽略馬來文」、「馬來文才是主要國語和教學的用語，更是馬來人的母語」；不過也有網友出言緩頰，直言小孩掌握語言的能力很強，只要多花時間就能很快上手，和同學之間的隔閡也會消失。