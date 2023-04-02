清明節是中華文化非常重要的一個節日，前總統馬英九近日首度訪陸，就是為了回到老家祭祖，前立委蔡正元也在清明節前夕公開自己的族譜，結果竟引起網友狂問「與蔡英文同宗嗎？」讓蔡正元相當傻眼，不只解析兩人的關係，更把總統蔡英文給酸了一頓。

蔡正元日前在臉書公布自己的族譜，內容從1世祖蔡輝於唐代遷居晉江吳市開始記載，其中來台祖蔡有標於明萬曆年間隨開墾團來台，而此份族譜來台後已400年未與祖厝連繫，但內容仍與相關歷史記載相符，足可證實該份族譜的正確性，「值此清明祭祖時節，特此翻閱以紀念先祖」。

相關內容讓不少網友大讚，「飲水思源，這是做為一個人的基本原則」、「慎終追遠，祖先雖遠，祭祀不可不誠」，不過也有不少人開玩笑問「與蔡英文同宗嗎？」「請問蔡博士您的蔡氏族譜和蔡英文剛開始是一樣的嗎？」

對此，蔡正元今（2）日再度發文，指出自己祖源出自福建泉州閩南人，青陽先生蔡輝的「青陽衍派」子孫，而蔡英文出自廣東梅縣客家人，是「濟陽堂」蔡福粵的後代子孫，而目前已知蔡福粵最早是定居於梅縣松源鎮金星村的蔡屋，因此兩人毫無親戚關係。

蔡正元進一步提到，因蔡英文自認有排灣族血統，過去前往同為南島語系的南太平洋訪問時，還稱之為「尋親之旅」，但現代DNA基因研究早確定，最早的南島語族出現在福建漳平縣象湖鎮的奇和洞，再來是台灣、最後才是大洋洲，代表「福建是父輩、台灣是子輩、大洋洲是孫輩」，因此蔡英文的該趟旅程應該是「尋孫之旅」，若真的想尋根應該要去福建奇和洞，或到梅縣松源鎮祭拜先祖蔡福粵才對，狂酸「民進黨人不讀書，沒有足夠的知識，才會把『尋孫之旅』當成『尋根之旅』，實在有夠好笑」。