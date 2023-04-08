去年8月北京為了抗議時任美國聯邦眾議院議長的裴洛西訪台，曾試射東風-17飛彈。

總統蔡英文在過境加州，和美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員後，北京為了表達憤怒，由解放軍東部戰區宣布，周六（8日）展開在台灣周邊連續3天的軍演。

綜合CNN與CNBC新聞網等外電8日報導，廣泛認為，就在蔡英文從美返台後，北京便宣布軍演，是在譴責麥蔡會。據國防部說，目前已有42架中方軍機和8艘軍艦越過海峽中線。而北京在宣布軍演前幾小時，才和歐洲領導高層會面。

雖然蔡英文不斷要求和北京對話，但由於對岸視她為分離主義分子，而斷然拒絕。但蔡仍堅持，只有台灣人民才能決定自己的未來。北京在麥蔡會前就警告，要是蔡會晤繼美國正副總統後的第3號人物，將會加以報復。

而去年8月時任美國聯邦眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，解放軍在台灣周邊舉行大規模軍演，其中包括發射實彈演訓。然而，這次和去年8月不同的是，北京還沒宣布，是不是會進行實彈演習。而上次中方在軍演時，曾公布地圖，顯示解放軍會朝台灣周邊哪些海域發射飛彈。

雖然台灣官員原本預料，由於這次麥蔡會在美國，北京應該不會有像去年8月那麼強烈的反應，但他們也不排除，中方可能會舉行更多軍演。

而就在解放軍宣布軍演前幾小時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）才離開中國大陸。他這次訪中，會見了中國大陸國家主席習近平和北京領導高層，並力促中方要勸俄羅斯停止在烏克蘭的戰爭。

另一方面，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）本周也會見了習近平，並在會談中強調台海穩定至關重要。不過，中國外交部在聲明中說，習近平向歐方強調：「台灣問題是中國核心利益中的核心。誰要是在一個中國問題上做文章，中國政府和中國人民絕不答應；誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想，只會搬起石頭砸自己的腳。」

文章來源：China starts drills around Taiwan after U.S. Speaker meeting
文章來源：China begins military drills around Taiwan after US Speaker visit
文章來源：Chinese planes cross Taiwan Strait median line as angry China starts drills

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