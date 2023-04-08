去年8月北京為了抗議時任美國聯邦眾議院議長的裴洛西訪台，曾試射東風-17飛彈。

總統蔡英文在過境加州，和美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員後，北京為了表達憤怒，由解放軍東部戰區宣布，周六（8日）展開在台灣周邊連續3天的軍演。

綜合CNN與CNBC新聞網等外電8日報導，廣泛認為，就在蔡英文從美返台後，北京便宣布軍演，是在譴責麥蔡會。據國防部說，目前已有42架中方軍機和8艘軍艦越過海峽中線。而北京在宣布軍演前幾小時，才和歐洲領導高層會面。

雖然蔡英文不斷要求和北京對話，但由於對岸視她為分離主義分子，而斷然拒絕。但蔡仍堅持，只有台灣人民才能決定自己的未來。北京在麥蔡會前就警告，要是蔡會晤繼美國正副總統後的第3號人物，將會加以報復。

而去年8月時任美國聯邦眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，解放軍在台灣周邊舉行大規模軍演，其中包括發射實彈演訓。然而，這次和去年8月不同的是，北京還沒宣布，是不是會進行實彈演習。而上次中方在軍演時，曾公布地圖，顯示解放軍會朝台灣周邊哪些海域發射飛彈。

雖然台灣官員原本預料，由於這次麥蔡會在美國，北京應該不會有像去年8月那麼強烈的反應，但他們也不排除，中方可能會舉行更多軍演。

而就在解放軍宣布軍演前幾小時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）才離開中國大陸。他這次訪中，會見了中國大陸國家主席習近平和北京領導高層，並力促中方要勸俄羅斯停止在烏克蘭的戰爭。

另一方面，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）本周也會見了習近平，並在會談中強調台海穩定至關重要。不過，中國外交部在聲明中說，習近平向歐方強調：「台灣問題是中國核心利益中的核心。誰要是在一個中國問題上做文章，中國政府和中國人民絕不答應；誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想，只會搬起石頭砸自己的腳。」