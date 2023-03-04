美國10年期公債殖利率周五一度跌破4％心理關卡。每當10年期美債殖利率升破4％，交易員擔心會引爆美股賣壓。

此外供應管理協會（ISM）與S&P Global3日發布的美國2月服務業採購經理人指數（PMI），雙雙顯示維持擴張，也給美股投資人注入強心針。

摩根大通私人銀行執行董事卡特（David Carter）表示：「投資人在ISM數據看到他們想要的，即價格漲勢放緩、基本面穩健擴張。這意味他們願意留在機上，不太擔心硬著陸。」

周五道瓊工業指數收漲387.4點或1.17％，報33,390.97點。標普500指數收高1.61％，收在4,045.64點。那斯達克指數終場漲1.97％，以11,689.01點作收。 三大指數周線全紅，道指、標指和那指分別周漲1.75％、1.9％和2.58％。道指是自1月底來首見周線翻紅，而且收復今年來的跌幅轉正。

標指周線則是最近四周來首度收紅，值得一提的是，標指也突破50日移動平均線和200日移動平均線，這兩個備受關注的技術指標。

展望下周，投資人勢將聚焦10日（周五）出爐的2月非農就業報告。《道瓊新聞社》訪調經濟師預估，上月美國非農就業人口新增22.5萬，市場普遍預期失業率停留在3.4％。

下周另一齣重頭戲，則是Fed主席鮑爾下周二、周三出席參眾議院聽證會。

PGIM固定收益共同投資長彼德斯（Greg Peters）指出，相較於2月就業報告，鮑爾的發言可能不會在市場掀起什麼漣漪，畢竟就業報告才能顯現出，Fed的緊縮貨幣政策是否開始讓經濟和就業市場降溫，或者依然不見效果。