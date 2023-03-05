縣府在社務所架設鋼棚架支撐。（李京昇攝）

休憩所已經順利修復完成。（李京昇攝）

苗栗縣通霄神社是當地最著名的歷史古蹟，其中神社的神官宿舍（休憩所）、社務所年久失修，縣府爭取補助展開修復，目前休憩所以1110萬元完成修復，而社務所占用戶不願搬遷，修復案延宕至今終於嶄露曙光，幾經協調後占用戶總算搬離，縣府正積極展開修復計畫。

通霄神社位於通霄鎮虎頭山，起建於日治時代，至今已經有80多年歷史，苗栗縣政府2002年將其登錄為歷史建築，縣府文化觀光局從2005年起，陸續修復神社的本殿基座、拜殿、參道、鳥居等建物。

另外，神社鳥居旁邊、當年神官辦事的社務所，以及下方的神官宿舍-休憩所，因毀損嚴重、占用戶等問題，修復進度較為緩慢。文觀局2020年向文化部爭取經費，加上縣府自籌，斥資1110萬元修復休憩所。

休憩所修復工程，花費不少功夫，也運用大量木材，去年底原先殘破不堪的景象，在經過修復後，恢復原來日式建築風貌，目前也移交給通霄鎮公所維護管理，公所則朝配合地方文化、觀光需求來推動活化。

而社務所的所有權雖然是通霄鎮公所，但被1名段姓軍眷後代長年占用，即使段姓婦女在2013年搬離社務所，但仍將大量私人物品堆置其中，並強調早年國民政府將社務所撥配給他們祖先居住，她擁有所有權。

縣府文觀局先前獲中央補助175萬元，辦理社務所的規畫及損壞調查，但因為段婦占用拒絕讓建築師進入，多次協調未果，讓修復一事停擺10餘年，去年尋求法律途徑向段婦提告，段才終於在去年8月間撤走所有物品。

文觀局指出，之前因為占用戶問題不得其入，為防止社務所主體建物倒塌，已有架設鋼棚架支撐，估計修復費用需要3000萬元以上，目前重新啟動損壞調查與修復計畫，重建之路已經順利展開。