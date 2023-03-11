台東縣2021年南迴藝術季作品「通往天堂的階梯」，由南非藝術家Strijdom van derMerwe與台灣在地藝術家周聖賢偕手打造，創作指指是呼應南迴蘊含的自然人文底醞，象徵希望、永恆和夢想，開啟另一種生活的可能性，該作品展出後立刻大受歡迎，許多遊客爭相到此打卡。
台東縣2021年南迴藝術季作品「通往天堂的階梯」，由南非藝術家Strijdom van derMerwe與台灣在地藝術家周聖賢偕手打造，創作指指是呼應南迴蘊含的自然人文底醞，象徵希望、永恆和夢想，開啟另一種生活的可能性，該作品展出後立刻大受歡迎，許多遊客爭相到此打卡。
但沒想到近日遭一名高雄的女遊客無視告示攀爬，結果整個藝術品倒塌，據《ETtoday》報導，創作藝術家周聖賢對這樣狀況相當無奈，也表示自己當初創作這個作品就不是給人攀爬的，對於有白目遊客無視告示警告去攀爬還摔落地面，他也表示不會修復該作品，認為就算修理或重製，一樣的問題還是會再度發生。
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