雲林縣北港鎮運動公園旁有1座日式鳥居，但因年久失修，不少民眾都以為是牌樓，北港鎮公所7日表示日據時期運動公園附近設有日本神社，所以路口有鳥居，公園內還保有神社供人洗手的「手水舍」鴻禧亭，未來將規畫整修鳥居，搭配已整修的鴻禧亭，重現早年情境，訴說在地的歷史變遷。

日據時期北港鎮運動公園周邊是北港神社所在地，當時除了神社本身，還有「鳥居」、「手水舍」、「社務所」、「齋館」等建物，1964年北港神社因火災付之一炬，4座鳥居也陸續毀壞僅剩1座，手水舍則於台灣光復後整建，成為融合台、日風格的「鴻禧亭」涼亭，在公園內保存下來。

北港鎮長蕭美文表示，運動公園因年代久遠，司令台等設計思維已不符合現今需求，經改建活化，增設各種兒童遊戲設施，共融式空間大獲好評，成為最受民眾歡迎的休憩場域，有民眾反映公園入口缺乏特色，建議可把入口處的鳥居加以整修，打造成具有特色的入口意象，讓公園更有整體感。

蕭美文說，位於北港老人會館前方路口的鳥居，在台灣光復後已經過整建，看起來有點像「牌樓」，因此大部分鎮民都不知道鎮內還有鳥居，鳥居記錄著日據時期與台灣光復後的時空變遷，極具歷史意涵，因此將請學者專家調查評估如何整修，以確保歷史元素不因整修而消失。

地方文史工作者指出，北港神社已燒毀，旁邊的社務所與齋館遭局部拆除，閒置多年破損嚴重，目前保存較完整的只有鳥居與鴻禧亭，鴻禧亭於2020年完成整修，鳥居早年雖曾整修，但仍保有基本結構與外觀，只要善加修復，便可重現早年風采，增添公園特色。