第5河川局「森活來植樹，溪望就長駐」活動，民眾種植楓香、相思樹等最佳固碳苗木。（張朝欣攝）

水利署第5河川局為響應台灣2050淨零碳排目標，並讓河川環境持續優化，11日在北港溪雲林縣北港鎮1號堤段舉辦「森活來植樹，溪望就長駐」活動，邀社區民眾、各校學生等300餘人共同來種樹，希望透過大手拉小手攜手種樹固碳，傳達友善大地理念，同時因應極端氣候的考驗。

北港溪流經北港鎮等重要人口聚落，第5河川局之前已完成「北港溪魅力河段環境營造工程」，除改善既有越堤道路，更增加約10公頃綠地，結合鄰近特有的北港牛墟市集與北港朝天宮媽祖廟，形成兼顧防洪、生態、休閒遊憩、宗教觀光等綜合功能的親水空間，現有植被環境良好，吸引許多民眾踏青。

第5河川局長莊曜成表示，此次種植地點為北港溪高灘地，樹木的樹根可牢牢抓住堤前覆土，減緩洪水沖刷，形成一道「綠色護坦」，除了達到植樹固碳效果外，更能增加堤防安全，綠化美化民眾生活周邊。感謝農委會林務局嘉義林區管理處免費提供相思樹、楓香等200多株最佳固碳苗木，讓民眾體驗培育永續生命力的樂趣。

11日活動除邀請大朋友、小朋友共同植樹外，還安排親子DIY活動，讓民眾自行手繪花盆等物品，啟發孩子的創造力與專注力，從小學會愛護環境與節約用水，共同用行動力打造永續樂活環境。