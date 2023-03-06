美國即將在10日公布2月就業報告，市場預期2月非農就業人口增加21.5萬人，失業率維持在3.4％，令投資人看好美國經濟前景，連帶拉抬日本電子股行情。瑞薩電子股價在6日收盤上漲3.5％，東京威力科創也上漲3.1％，推動日經指數收盤上漲1.1％至28,237.78點。東証股價指數（Topix）也上漲0.8％至2,036.49點。