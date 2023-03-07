過去在美國從未有任何一次經濟衰退像這次如此備受期待，不過至今它卻一再拖延、未能如預期般發生。特別是近來強勁的就業市場與消費支出就是最佳證據，也令Fed遏止通膨升溫的努力已經受到衝擊。

華爾街經濟學家曾在年初普遍認為，在Fed快速升息下，美國今年中將步入衰退。但如今已有部分人士改口，聲稱美國經濟恐要花更長時間才能降溫，這也迫使Fed必須將利率上調到更高水位。

瑞士信貸首席經濟學家法瑞思（Ray Farris）形容「這是有如等待果陀（Godot）的經濟衰退」。他解釋每六個月，總會有經濟學家預言六個月後經濟將陷衰退。他相信到了年中，繼續會有一批人預測衰退將在六個月後發生。不過他自己卻認為美國經濟今年應可驚險躲過衰退命運。

分析師表示，今日經濟復甦會出現如此獨特現象，主要可從三方面解釋。首先是新冠疫情地在2020年3月爆發後，美國除了將利率降至歷史新低，並還狂灑鈔票，讓民眾、企業與地方政府財務都相當強勁。第二為原物料與勞工的短缺，讓對利率敏感的房市與車市至今對於高利率仍有部分韌性。第三是疫情過後，民眾大肆消費，例如出外用餐與旅行等，也帶動相關業者的工作機會增加。

然而美國經濟再度反彈，也延後Fed結束升息循環的時機。投資者目前正尋求線索，研判在本月21日召開的決策會議，Fed將升息1碼或2碼的訊息。

去年12月多數決策官員曾預測今年利率將升至5％到5.5％，但近來陸續有一些官員暗示本月會議利率估值恐將調高。高盛經濟學家認為，如果美國消費支出持續強勁，Fed今年可能會把終端利率升至近6％水位。