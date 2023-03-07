分析師認為，日經指數底部似乎打得蠻扎實的，但上漲力道受到不小的壓抑，技術線型觀盤重點，可以放在日經是否守得住去年11月24日收盤價位28,383點左右。

大型類股中，Uniqlo母公司迅銷上漲1.31%，不過東京威力科創卻跌0.99%。股價大跌2%左右的三菱重工，因為7日上午所製造的大型火箭H3發射失敗，進而自行引爆並摧毀。

根據日本7日官方數據，當地元月實質薪資竟出現9年以來最大減幅，代表已創40多年新高的通膨，將有可能抑制消費者的購物能力。假如民眾購買力若縮手，也會影響到日本經濟成長。