2023年世界棒球經典賽中華隊昨（12）日對上古巴隊，最終以1比7落敗無緣晉級八強前往東京，讓全台球迷十分難過，連同日本網友也因看不到林襄及其他「經典女孩」直呼心痛。

本次經典賽中除球員在場上奮力拚搏的模樣讓球迷熱血沸騰外，在場邊賣力為中華隊應援的「經典女孩」更是比賽中值得關注的嬌點，由峮峮、林襄等中職5隊啦啦隊員組成的「經典女孩」也紅到海外，根據日媒《日刊體育報》報導，由於中華隊敗退，林襄與其他經典女孩也無緣到東京應援，這消息讓「台灣敗退」一時登上推特流行趨勢，日本網友大嘆「得知台灣敗退啦啦隊不能來時好絕望」、「不能在東京巨蛋看到可愛的林襄」、「真的很可惜」。

還有網友放上職棒球員島本浩在場邊休息區垮臉沮喪的表情，來比喻「日本看不到經典女孩」，更有人放出林襄同框佐佐木朗希的影片，直說「好像看兩人在同一個畫面哦」，而許多日本網友也陸續留言直呼「心好痛」、「希望可以敗部復活」、「能來幫日本加油嗎」。

事實上，在場邊的女孩們情緒也隨著比賽起伏，當中華隊獲勝時更激動落淚，在昨（12）日比賽落幕後，林襄也感性發文寫下「這幾天真的非常難忘，留下不少感動與悲傷的淚水。記得不要悲傷太久，別忘記這幾天我們凝聚在一起，用力為中華英雄們用力應援的熱情！」更感謝場上的球員是「最棒的台灣英雄！」