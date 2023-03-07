美國公布重要就業數據和美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）赴國會發表聽證演說之前，華爾街股市4大指數今天收盤漲跌互見。
道瓊工業指數上漲40.47點或0.12%，收33431.44點。
標準普爾指數小漲2.78點或0.07%，收4048.42點。
那斯達克指數小跌13.27點或0.11%，收11675.74點。
費城半導體指數下挫33.74點或1.11%，收2994.59點。（譯者：陳彥鈞）1120307
美國公布重要就業數據和美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）赴國會發表聽證演說之前，華爾街股市4大指數今天收盤漲跌互見。
道瓊工業指數上漲40.47點或0.12%，收33431.44點。
標準普爾指數小漲2.78點或0.07%，收4048.42點。
那斯達克指數小跌13.27點或0.11%，收11675.74點。
費城半導體指數下挫33.74點或1.11%，收2994.59點。（譯者：陳彥鈞）1120307
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