美國公布重要就業數據和美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）赴國會發表聽證演說之前，華爾街股市4大指數今天收盤漲跌互見。

道瓊工業指數上漲40.47點或0.12%，收33431.44點。

標準普爾指數小漲2.78點或0.07%，收4048.42點。

那斯達克指數小跌13.27點或0.11%，收11675.74點。

費城半導體指數下挫33.74點或1.11%，收2994.59點。（譯者：陳彥鈞）1120307

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