花蓮1處工廠內，2男因要阻擋「忘拉手煞車」的貨車倒退嚕，竟用雙臂要阻擋。

螳臂擋車？在花蓮1處工廠內，有2名工作人員試著伸出雙臂要阻擋「未拉手煞車」的貨車倒退，然而，因為斜坡關係，貨車越退越快，2人也被貨車拉著走，正當2人開啟駕駛艙車門跳進去拉手煞車時，沒想到，一旁的手推車直接將2人絆倒在地，2人也被開啟的車門敲到頭，最後，貨車滑道平地處時，減慢的速度也讓其中1名工作人員即時拉起手煞車，結束這場驚魂記。

從影片中可見，花蓮1處工廠內，有輛貨車疑似未拉手煞車導致往後退，由於後方是斜坡關係，貨車越退越快，且還有2名疑似是工廠的工作人員，嘗試著伸出雙手要阻擋貨車往後退，然而，2人卻被貨車拉著走，此時這2名工作人員想要跳上駕駛座拉起手煞車。

豈料，一打開貨車駕駛側車門，而一旁正好有台運磚頭、水泥的手推車，其中1名被手推車絆倒跌在地上，最後，貨車因滑到平地處減緩速度，也讓工作人員及時地跳上駕駛艙內拉起手煞車，結束這一場驚魂記。