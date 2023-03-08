大陸經濟增長放緩，但國內經濟正被地方政府的巨額債務拖累。《華爾街日報》引用數據指出，大陸三分之二的地方政府可能突破中央政府設定的120％非官方債務門檻。由於債務在新冠疫情期間不斷膨脹，報導形容，「如今開始到了危急關頭」。

報導指出，大陸的動態清零抗疫政策，使城市因大規模核酸檢測和封控而背負上了數以十億美元計的計劃外開支。此外，大陸對房地產市場的去槓桿整頓，導致了土地銷售急劇下降，使城市失去了最大收入來源之一。

標普全球（S＆P Global）的計算顯示，鑑於去年的未償債務超過收入的120％，三分之二的地方政府現在有可能突破中央政府設定的、表明嚴重融資壓力的非官方債務門檻。

根據紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的調查，大陸約有三分之一的主要城市甚至連僅僅償付所欠債務的利息都面臨困難。一個極端的例子是，在甘肅省省會蘭州市，2021年的利息支出相當於財政收入的74％。

大陸本土一家大型評級機構的子公司聯合評級國際（Lianhe Ratings Global）的研究顯示，地方政府融資平台所背負的842億美元境外債務中，約有84％將在今年和2025年之間到期。

經濟學家表示，不能排除城市違約並引發金融危機的可能性。而真正令人擔心的是，城市將不得不繼續削減開支、推遲投資或採取其他行動來應對債權人討債，而這會損害未來多年的城市發展。

北京大學金融學教授佩蒂斯（Michael Pettis）說：「這些地方債務引發的真正麻煩不是金融危機，而是會導致未來多年都難以分攤這些債務的成本。」

據官方統計，大陸31個省級政府總計背負約5.1兆美元的債務，其中包括本地和外國投資者持有的債券。

這些統計數字裡並不包括各種表外債務，即通常是通過所謂的地方政府融資平台籌集的債務，這些融資平台工具在近年來激增，用於給基礎設施建設和其他支出項目提供資金。根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，這些政府融資工具帶來的債務今年預計將達到近10兆美元。

根據歐盟的數據，截至2022年第三季，大陸這些地方政府債務平台總計籌集的債務超過了德國、法國和義大利的政府債務總和。

榮鼎集團的研究發現，2021年，在25個大陸城市，財政資源的至少五分之一用於支付利息成本。榮鼎集團說，如果（100多個城市中）超過10％出現這種情況，就會導致「明顯受限」。

自全球金融危機以來，地方政府的債務問題一直在累積。經濟學家說，許多地方政府開始沉迷於啟動可以推動經濟增長的項目、出售土地和加大舉債來支付所有這些項目。

此外，大陸地方政府必須承擔公共教育和醫療等服務的大部分成本。大陸中央政府限制了地方政府籌集資金的方式，要求地方將大部分稅收上繳中央政府，同時限制地方政府的借貸能力。