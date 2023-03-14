大陸銀保監會13日表示，要把支持恢復和擴大消費擺在優先位置，做好對投資的融資保障，並支持現代化產業體系建設；同時要及時處置各類風險隱患，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

大陸銀保監會官網刊登的「傳達學習全國兩會精神」稱，銀保監會黨委書記、主席郭樹清主持召開黨委會和委務會。會議要求，要全力推動國民經濟持續向好，把支持恢復和擴大消費擺在優先位置，做好對投資的融資保障，助力社會領域加快補短板（短處），不斷優化進出口貿易金融服務，更好支持現代化產業體系建設，為高質量發展貢獻更多金融力量。

該會議強調，要堅持底線思維，及時處置各類風險隱患，深化中小金融機構改革，不斷強化金融穩定保障體系，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

會議還稱，要持續推進金融供給側結構性改革，強化金融機構治理體系建設，大力推動各類銀行保險機構回歸本源，規範發展第三支柱養老保險，穩步擴大銀行業保險業制度型開放。