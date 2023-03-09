對於外資股東在網站發起連署的動作，可成在上午都未予回應。外資股東的主要訴求是:修改公司章程，股利政策改由股東會決議。可成今年股東會在5月30日舉行。

該連署網站揭露可成董事長洪水樹的經營理念和承諾，包括:必須對股東的血汗錢負責；經營企業長遠來看，獲利平穩長成是基調；誠信是可成多年來不變的重要原則等。

而該連署網頁指稱，可成營運已經偏離洪水樹董事長的「初衷」，公司的7大支柱靠不住：包括:股價靠不住，本業靠不住，投資靠不住，轉型靠不住，誠意靠不住，現金靠不住，和老闆靠不住等。

在此之前，就已經有小股東針對可成在2020年將中國泰州廠出售給藍思科技挹注獲利，每股稅後盈餘為27.65元，但只配發10元現金股利，配息率僅3成表達不滿。

可成的轉型之路，目前從營收來看尚未顯現成效，董事長洪水樹先前喊出朝車用、5G、及醫療三大新事業發展。可成目前股價約186元，股價淨值比僅約0.8，但外資似乎並未看好，以近7個交易日來看，外資都是站在賣方。