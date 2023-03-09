陽明海運今日董事會通過2022年度財務報告，全年合併營業收入為新台幣3759億元，稅後淨利為新台幣1806億元，稅後EPS 51.71元，全年營業績效與獲利均創歷史新高，考量航運業景氣變化不確定性仍高，為維持公司健全永續營運，本年度維持配發現金股利20元。

陽明表示，去年貨櫃航運市場整體需求強勁，平均運價維持高檔，全年度營業表現亮眼。但自同年度第四季以來，受到通膨及高庫存影響，消費者購買力未如疫情期間強勁，根據國際海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2023年預估供給成長為8.2％，預估需求成長為1.4％，整體呈現供過於求局面。

然而，IMF國際貨幣基金於1月底針對2023年全球經濟成長率微調升至2.9％，較去年10月預估樂觀；如民生消費需求隨著庫存逐漸消化及輔以中國快速解封可帶動整體經濟動能逐漸活絡，預期航運景氣於下半年有逐步回升之機會；同時，國際海事組織(IMO)碳強度指標(CII)環保法規開始生效，航商可能透過船舶減速、現成船改裝及加速汰舊方式減少碳排，均為有助於供需平衡之有利因素，惟全球性通膨壓力及地緣政治等不確定因素仍需審慎應對。

面對尚未明朗的海運前景，陽明海運表示將持續強化業務策略，積極開發新貨源並優化貨儎結構；同時秉持提供客戶優質服務之精神，持續優化航線服務，積極提升艙位利用率，並投入數位化服務提升集團競爭力，以因應外在環境挑戰。