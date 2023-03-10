國泰金2月獲利回升，但旗下國泰人壽2月稅後虧損11.8億元，前二月稅後虧損26億元。國泰金表示，2月美國公佈就業及零售銷售等數據優於預期，市場預期通膨續處高檔，長率及美元走升、資本巿場承壓；雖台幣2月貶值認列匯兌利益，但傳統避險成本趨升，另國壽持續調整資產配置、優化投資組合，實現較少股債資本利得。

截至2月底，國壽累計外匯價格變動準備金餘額逾420億元，將有助提供未來外匯避險策略操作彈性及成本控管。

國泰世華銀行2月合併稅後純益33億，前二月稅後純益62億，年增逾39％，主要受惠升息效應，前二月淨利收年增29％，核心獲利穩健成長；另逾放比率0.08％，備抵呆帳覆蓋率2,066％，資產品質維持良好。

國泰產險方面，2月稅後純益2.4億，前二月稅後純益3.8億，其中，防疫險賠付直接簽單理賠金額單月為39.6億，前二月為66.6億，因去年12月對未報或已報未決賠案等，已預先估列提存93.8億準備，今年賠款由已提存之相關準備金沖抵而不影響損益，獲利表現已回歸正常。

國泰證券2月稅後純益2億元，前二月稅後純益2.7億元，年增50％，主因市場歷經去年國際局勢劇烈變化後，逐漸站穩腳步，投資人信心回升。另，國泰投信2月稅後純益0.9億元，前二月稅後純益2.3億元。