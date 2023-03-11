根據《財訊》報導，台灣投資人對於高股息配發率、高現金股利的標的總是難以抗拒，2021年金融股獲利創史上新高，光15家金控的股東人數就暴增超過615萬人，投信業者也以高股息ETF（交易所交易基金）搶市，至今台股已有1檔高股息ETF，總受益人數超過兩百萬人。

負面衝擊不斷 玉山金發難

然而好景不常，2022年金融股遭股債崩跌、升息緊縮等連環負面衝擊，金融股就算賺錢，也要以充實資本與營運資金為優先，現金股利發放肯定大幅縮水。

開第一槍的是玉山金控。考量到帳上逾百億元的股債評價減損以及充實營運資本，2月20日，玉山金宣布今年不會動用資本公積配股，僅配發0.2元現金股利、0.4元股票股利，同時以每股20元的價格啟動160億元現金增資。隔天股價就下跌4.81%，賣壓刺激單週成交量衝上34萬張，截至2月底，暫時守住月線。年初市場原本預估升息將到尾聲，金融股有一波反彈，但玉山金公告後，拖累整體上市金融類股在一週內下跌1.1%，未來即使利率環境轉趨穩定，金融股恐怕繼續承壓。

但若深究來看，玉山金控資本適足率116.05%、玉山銀行13.67%（2022年第2季法說會），略低於同業；但財務仍屬健全。大幅增資後，未來若有併購題材，長期投資可期。

《財訊》報導指出，真正的重災區，當然是投資部位大的壽險型金控。根據國泰金、富邦金、中信金、新光金等五大壽險型金控財報，截至去年第3季，股債評價累計減損都超過千億元，開發金帳上其他綜合損益也有840億元的虧損。若要嚴守財務紀律，應將全年獲利扣除法定資本公積及股債投資評價減損後，剩餘才能拿出來發放股利。就算要拿公積配股，也只能使用當年度的盈餘公積，不應挪用過去累積的資本公積，而這也是主管機關嚴管金融業股利政策的主因。

不過，從去年延續到今年、總規模超過2千5百億元的金融股現金增資潮，恐怕大幅擾亂籌碼。去年金融股均折價辦理現增，現增價常為該波段的地板價，三商美邦和新光金控的股價就落在現增價附近。

辦現增高配息 壽險鑽巧門

《財訊》分析，但國泰金控與富邦金控均已表明希望爭取「穩定」配發股息，今年目標至少配發2元以上，若小股東對於「左手向股東拿錢增資、右手又發放現金股利」的政策也能埋單，股價仍能維持堅挺。