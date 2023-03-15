「性影像雙法」上路滿月，據衛福部統計，相較於去年同期，今年1到2月成人性私密影像申訴案件大幅上升，成長約3倍。衛福部今邀集內政部警政署、法務部及婦女救援基金會，共同向社會大眾呼籲「二要三不」，被害人主動求助、境內外平台主動下架，不拍、不傳、不留，一起終結性影像犯罪。

衛福部保護服務司長張秀鴛表示，從韓國N號房事件到台灣的Deepfake事件，國內去年3月起推動「四法聯防」，包括刑法、犯罪被害人權保障法，以及今年2月15日經總統公布的《性侵害犯罪防治法》及《兒童及少年性剝削防制條例》部分條文修正。

張秀鴛指出，修法前有一些問題存在，包括處罰力道不足、沒有明確違法定義、性影像無法移除下架、被害人不清楚主管機關而求助無門；因此本次修法重點在於加重刑責、性影像移除下架機制，以及被害人保護服務措施。目前衛福部設置單一窗口「性影像處理中心」（https://www.mohw.gov.tw/mp-1.html），受理民眾求助移除性影像，並協助轉介被害人保護扶助。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋分享，數位性暴力被害人容易出現擔心、恐懼和焦慮等情緒，受到的傷害不亞於性暴力被害人；他們最常詢問「該不該報警？」因為擔心自己沒有證據、被害人身分洩露，另一方面也擔心被散布的影像無法獲得妥善處理，甚至因此遭受威脅恐嚇。

內政部警政署防治組副組長斯儀仙表示，警察在數位性暴力犯罪中絕不缺席，民眾至所有分駐派出所都可以報案，同仁絕不會拒絕受理，並且比照性侵害案件處理流程，使用隱密空間、文書處理過程使用代號；如被害人提出需求，會安排同性別員警受理案件。

斯儀仙提醒，如遭受威脅恐嚇，千萬不要依照對方要求，甚至持續提供私密影像，以免造成更大的傷害；即使不知道影像散布者的真實身分，一樣可以報警，希望被害人盡量冷靜下來，盡可能保全證據，如提供私密影像被張貼的網址、網站名稱或是社群名稱、散布者暱稱，不要馬上封鎖或刪除。

《性侵害犯罪防治法》及《兒童及少年性剝削防制條例》新法上路滿月，據衛福部統計，與去年同期相較，成人性私密影像申訴案件大幅上升，去年1到2月為79件、今年1到2月為243件；兒少性私密影像申訴案件則下降，去年1到2月為55件，今年1到2月為28件。

張秀鴛認為，由於兒少性剝削條例已於106年上路，此次修法主要是加重刑責，因此可見兒少案件數持續下降；成人申訴案件成長約3倍，應是新法上路後讓民眾有管道可求助所致。杜瑛秋則認為，申訴案件數上升是必然的結果，因為被害人不再像過去一樣默默承受，開始知道對外求助的重要性。

「沒有人是局外人！」張秀鴛強調，一般民眾如果因好奇在網路上肉搜、談論性影像遭散布的被害人，揭露足以辨識被害人身分資訊，可能違反性侵害犯罪防治法第16條第4項；偷拍成人性影像可處3年以下有期徒刑、偷拍兒少性影像可處1年以上7年以下有期徒刑；無正當理由持有兒少性影像可處1年以下有期徒刑；分享、下載或製作deepfake性影像，可依刑法處5年以下有期徒刑。

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