睽違21年，第28屆台灣外科醫學會年會18日重返高雄，連續2日在高雄醫學大學暨中和紀念醫院登場，此次活動安排國內外頂尖專家參與703場會議，正逢俄烏戰爭滿一週年，「戰傷救治」議題成焦點。

外科醫學會年會主委郭耀仁（左起）、成大醫院院長李經維、 北醫董事長陳瑞杰、外科醫學會理事長侯明鋒 、外傷科醫學會理事長林恆甫，與美國戰傷專家及烏克蘭醫師視訊分享戰傷議題後合影。（外科醫學會提供／袁庭堯高傳真）

俄烏戰爭影響，台灣政府迅速動用第二預備金，全面盤點國內緊急物資，並由衛福部統籌、跨部會動支上億元購買外傷用醫療物資，討論戰時食品及藥品需求的因應。

在外科醫學會理事長侯明鋒及台北醫學大學董事長陳瑞杰推動下，今日特別舉行線上戰傷特別論壇，邀請烏克蘭醫師Kazonov Pavlo現身說法。Kazonov Pavlo是退役軍醫，在俄烏戰爭初期就組織民間醫師協助戰傷救治，來台分享戰時醫護人員統合和民間力量整合的經驗。

專題演講中，健保署長石崇良以「再生醫療專法展望」為題，解析台灣再生醫療的現況與未來。今年2月16日行政院拍板「再生醫療雙法」草案，20日將於立法院中審查。他希望法規能有效接軌並檢討調整，包含滿足病人醫療需求並保障應有權益、維護醫療品質、安全性及有效性。另，引導生技相關產業發展，從產業輔導及計數提供、促進研究意願等角度著手。

年會將「終身成就獎」頒給中央研究院士魏福全，魏福全也以近年專注於推廣「手術前最抵近的術前討論」為題強調，從確保病患安全、手術品質、精進醫療人員專業水準等角度為出發，解決不少手術前醫療團隊都沒人能完整看完患者資料的問題，同時強調「手術前最抵近的術前討論」是能化解此一弊病的解方。

此外，醫療院所ESG問題備受全球關注，年會也邀請美國Ann ＆ Robert H. Lurie芝加哥兒童醫院小兒外科主治醫師Dr. Mehul V. Raval演講「改善手術室對環境造成的衝擊」。Dr. Raval說，這是必須「由上到下」來推行的政策，由醫院管理階層達成共識後，組織團隊檢討院內各項流程與環節，規劃施行辦法，再逐漸向下落實改善，並呼籲身為醫療器材的使用者與決策者的醫師，最能影響整個供應鏈，選擇對環境更友善的產品，才能一起為病人與下個世代打造更友善的未來。

此次年會特別邀請高雄市唐氏症協會、高雄市超越巔峰關懷協、中外餅舖庇護工場、心路及小胖威利病友關懷協會等團體設置9個公益攤位，讓學術會議來賓以實際行動支持公益。年會主委、高醫外科部長郭耀仁強調，此次醫界菁英齊聚高雄，交流外科資訊外，也能發揮愛心、善盡社會責任。