義大利DAMIANI以彩色珠寶聞名，是世界唯一榮獲多達十八屆國際鑽飾大獎（Diamonds International Awards）的珠寶品牌。DAMIANI即起至23日在麗晶精品旗艦店和微風復興概念店舉辦珠寶展，主打色彩繽紛的彩色寶石，為奢華更添流行時尚感。

DAMIANI Absolute藍寶石戒指，300萬元。（DAMIANI提供）

DAMIANI珠寶因色彩繽紛、設計時尚，在國際影展頒獎典禮深受熠熠明星的喜愛，宛如彩虹般繽紛的珠寶作品，成功擄獲眾人目光，無論是日常佩戴、赴宴盛典，或是收藏都相當適合。為迎接繁花似錦的春天，DAMIANI推出Absolute Rainbow春夏珠寶作品，宛如彩虹般的五顏七彩勾勒春天圓舞曲，多樣切割彩色寶石璀璨多姿，洋溢彩虹般歡樂愉悅的魅力。

DAMIANI Absolute海水藍寶石戒指，165萬元。（DAMIANI提供）

首推Special Classic白金項鍊與鍊墜，鑲嵌紅色碧璽、紫水晶、橄欖石與黃色綠柱石等彩色寶石，項鍊可單獨佩戴，也可加上鍊墜，低調不掩奢華。