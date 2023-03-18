歐美多家銀行連續出事，多是受到流動性緊縮所致，導致全球金融市場壓力上升、金融股賣壓沉重。星展集團提醒投資人，在行情震盪難息之際，現金存款向來被認定是「安全部位」，但是目前大環境的新現象，連高現金利率都可能面臨風險，報酬率風險也正在顯現。

美國聯準會（Fed）下周將召開3月利率決策會議，外銀一致估測會再升息1碼，聯準利率將會到5％。以目前市場上，土洋銀行普遍提供美元存款高息利率，3個月期優利4.8％近乎已成標準配備，也幾乎是市場上同樣天期的天花板。

星展集團投資總監辦公室表示，由於近期多家銀行因流動性爆雷，過去從未有爭議的現金存款「安全性」開始受到質疑。在正常情況下，將現金存放在銀行的有錢人，不會考慮在不同司法管轄區的存款保險限額。實際上每個市場的政策規定不同，像美國聯邦存款保險公司（FIDC）為每位存款人提供25萬美元的存款保險，超出此項金額將有其他作法，若存款的銀行發生倒閉，存戶的存款不一定能全額取回、就算最後取回也是歷經千辛萬苦。

此外，星展集團投資總監辦公室也認為，過度集中於現金存款的作法本身就是一種風險，接下來的Fed升息停止也會招來報酬率的風險。市場預期Fed貨幣政策的緊縮週期接近尾聲，2月底以來，12月期的聯邦基金利率期貨已下滑1.5％，可能預示著聯準會將暫停/結束升息週期，接下來高現金利率的日子不長了。

渣打銀行財富管理和星展集團均偏好包括政府及優質公司債的債券資產，長期表現甚至優於短暫的高現金利率，過去20年數據清楚的顯示，一年期以上的現金收益率很難接近投資等級債券的收益率。

渣打團隊指出，公債和政府及優質公司債通常可提供資本收益，又可避險短期波動。若聯準會在上半年暫停升息，並於年底前釋放寬鬆訊號，高評級債券的投資價值肯定被更加凸顯。

星展集團建議投資人應適度分散風險，不要自陷於金融機構的集中風險，藉由分散到債券在更長的時間內鎖定更高的收益率。就配罝上，渣打財富管理相對看好亞洲美元債券，其整體信用品質高、區域經濟前景較強，另一方面，預期美元見頂回落，因此上調新興市場當地貨幣債券，以及新興市場美元政府債券到中性的觀點。