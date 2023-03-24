偉訓主力產品包括伺服器機櫃、電競產品電源供應器的代工，同時經營電競周邊自有品牌COUGAR，產品線包括電競電腦機殼、電源供應器、電競椅及電競桌等，另外，偉訓也於2016年取得伺服器與軍規交換機業者富驊、醫療用床業者力韡的股權。

全球消費性筆電自第一季起感受到需求下滑，商用筆電甚至遲至去年中第三季才開始明顯感受到寒風瑟瑟，不過以電競客戶為主的偉訓，早在2021年第四季就面臨客戶砍單、調整庫存，也因為客戶訂單調整的早，偉訓去年第四季營運已經比上半年好轉。

偉訓去年營收為63.85億元，年減23.17％，在產品組合轉佳下，偉訓從去年第三季開始獲利便從連兩個季度的年減、轉為年增，帶動去年全年稅後純益為3.68億元、年增24％，EPS為3.28元，偉訓董事會也通過每股配發現金股利2元。

面對今年，偉訓表示三大事業處機殼、電源及自有電競周邊品牌COUGAR，皆獲穩定訂單成長，並與多家國際品牌合作，新產品開發計劃也如期進行中，有信心重返疫情前營運表現。

偉訓指出，隨著台灣白牌伺服器業者回台生產的量愈來愈大，偉訓已經明顯感受到伺服器機櫃訂單升溫，機殼事業處與北美雲端大廠合作訂單已於本月開始出貨，為滿足更多訂單需求，偉訓將在墨西哥與東南亞設廠，另外，偉訓也表示，在通過IATF16949認證後，已相繼獲得德國與英國電動車客戶認可，跨足電動車市場。

而電源產品線方面，偉訓表示，受惠於nVIDIA 40系列顯卡帶動需求，今年第一季營收有機會挑戰年增44％，訂單能見度已經達到7月份，而偉訓也已爭取到北美與法國大型通路商自有品牌訂單，預計第二季上市，將能挹注第三季營運。 至於COUGAR今年前二月營運優於去年同期，二月營收創下近2倍成長，加上新品上市計畫穩定，偉訓預期，COUGAR營收可比去年同期成長90％以上，此外，為了增加品牌在國際市場知名度，COUGAR也將成為重量級國際電競賽事合作夥伴，可望刺激銷量成長。