富強鑫去年合併營收46.05億元，年增6.39％，締造史上新高、本業獲利2.58億元、本期淨利約1.7億元、EPS回升至1.05元，創近五年新高。董事會決議去年下半年每股配發現金股利及股票股利各0.3元，合計配發0.6元股利及股息，股利股息配發率57.14％。

富強鑫2月合併營收2.7億元，月成長31.31％、年增4.9％，改寫同期新高；前二月合併營收4.77億元，年減22.96％。富強鑫表示，汽車零組件、運動產業、家用精品等產業主要客戶訂單需求、拉貨增長，帶動水平對射機、轉盤多色機、兩板機及全電機等機型銷售增長，是2月營收締造歷年同期新高的主因。

富強鑫指出，全球整體經濟大環境不佳，富強鑫年初對今年營運保守看待，但近期汽車零組件、運動器材及民生用品等產業客戶訂單及需求都有逐漸升溫的跡象，訂單能見度普遍看到第三季，預期下半年營運優於上半年。30日下午將參加凱基證券主辦法說會，說明去年財報及今年營運展望。