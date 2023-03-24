全球最大型國際減碳行動「Earth Hour地球一小時」，將在3月25日晚間全球同步展開，ESG＋房仲第一品牌「台灣房屋集團」，與全球同步配合，全台的台灣房屋門市，將在25日20：30至21：30 與世界同步關燈一小時，屆時將關閉建築物外牆景觀裝飾燈光、招牌燈及非主要照明設備等，以實際行動節能減碳，為地球留下一點綠。

台灣房屋集團加盟事業總部總經理林培雯表示，每年「Earth Hour 地球一小時」活動，皆吸引許多企業主動加入響應一同發揮影響力，防止地球暖化、重視氣候變遷已逐漸成為社會共識與全民運動，台灣房屋集團作為ESG＋房仲第一品牌，長期關注環境保護，植樹造林致力創造更美好的環境與未來，對於國際環境議題更是熱衷參與，此次自發性響應全球關燈一小時活動，台灣房屋全台近五千名房仲菁英，將與全球環保人士齊心齊力，實踐低碳生活，拋磚引玉，體現台灣房屋ESG＋企業精神。

台灣房屋集團長期致力守護環境，不僅具體實踐推動友善健康農場、發展亞洲健康智慧園區，更於新北、桃園中壢、新竹及苗栗等地區養護四大林場，長期種植上萬株綠林樹木，並持續增加中，更響應321國際森林日，分送民眾3000株香樟等樹苗，邀集民眾從生活中植樹綠化，不分年齡、不分階級，都能擁有改變世界的能力與責任。