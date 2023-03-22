因被列為AI伺服器概念股，奇鋐近期股價飆漲，光近三個交易日即由115.5元大躍進到136.5元，漲幅達18.18％，因漲幅超前，22日應主管機關要求先行公告最近期獲利自結數。

經奇鋐結算，2月合併營收為42.58億元，雖呈年增5.19％，但稅前盈餘5.78億元、稅後純益4.24億元，年增率卻飆高至49.35％、81.97％，換算單月EPS 1.21元，相較於獲利創歷史新高的去年第三季EPS 3.51元，工作天數較少的今年2月獲利表現可謂是毫不遜色。