永固董事會決議通過今年每股將配發1.5元現金股利，以永固28日收盤價價41.6元計算，現金殖利率為3.6％。

永固指出，去年購併再重整的東兆站，預計第二季末正式投產，將成為公司在重慶的第6個混凝土生產基地，正式投產後，目標在3年內產量達到每年100萬立方米，可望進一步推升永固在重慶混凝土市場的占有率一舉突破10％。