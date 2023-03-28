鈞興2022年第四季合併營收5.99億元、營業利益0.64億元，分別年增2.22％及9.06％，去年第四季美元兌人民幣匯率由升轉眨，單季認列匯兌損失0.2億元，稅後淨利0.43億元、EPS為0.81元。2022年合併營收24.43億元、稅後淨利3.51億元、EPS達6.66元。

鈞興表示，隨著各產業品牌客戶採取全球供應鏈分散計畫，鈞興亦同步開拓東南亞區域新客戶業務合作契機等，2022年第四季越南新廠佔集團整體生產出貨比重進一步拉升至約15％。鈞興整體產能稼動率維持一定水準，隨著客戶訂單逐步回溫，存貨跌價及呆滯損失金額已明顯較2022年第三季減少，帶動2022年第四季整體毛利率27.54％，較2022年第三季4.17％明顯提升。

鈞興積極擴大各領域業務接單表現，除目前電動工具、園林工具、工業機器人等主要客戶訂單預計第二季有機會持續回升，進一步帶動整體訂單能見度，對整體營運成長有正面效益，對今年第一季營運持審慎樂觀看法。